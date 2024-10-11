تفاصيل انهيار أجزاء من عقار بمنطقة الشاطبي في الإسكندرية (فيديو)

تابعت الأجهزة التنفيذية بحى وسط بالإسكندرية، إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بعقار منطقة الشاطبي التابعة لحى وسط بمحافظة الإسكندرية، إثر انهيار أجزاء منه وشرفة بطريق كورنيش البحر، دون وجود أى إصابات بشرية.

فيتو أجرت بثا مباشرا لكشف تفاصيل جديدة عن انهيار أجزاء من عقار الشاطبي، وسط المحافظة دون اى إصابات بشرية فى الأرواح

وكانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد بانهيار أجزاء من عقار وشرفة بالطابق الرابع على كورنيش البحر دون أى إصابات بشرية، على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ والدفع بسيارات الإطفاء والإسعافات وتواجد رجال الأمن لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار.

وتبين انهيار أجزاء من عقار وشرفة بالطابق الرابع على كورنيش البحر بالإسكندرية دون إصابات بين المواطنين، كما تمت إزالة الأجزاء الخطر والمعلقة بالعقار من قبل مسئولى الحى حتى لا تشكل خطورة على حياة المواطنين.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.