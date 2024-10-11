قطار يدهس شابا في ملوي بالمنيا

لقى شاب مصرعه تحت عجلات قطار في منطقة سكة حديد ملوي، الواقعة جنوب محافظة المنيا، تم نقل جثمانه إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالحادثة، حيث انتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين أن الشاب توفى أثناء محاولته عبور المزلقان الخاص بسكة حديد ملوي.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، في حين تم تحرير محضر بالواقعة ورفع الأمر إلى النيابة العامة للبدء في إجراء التحقيقات.