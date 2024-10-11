رغم الغيابات، إسبانيا في مهمة خاصة أمام الدنمارك بدوري أمم أوروبا
تسعى إسبانيا حاملة اللقب، إلى انتزاع صدارة المجموعة الرابعة في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، عندما تستضيف الدنمارك، غدا السبت في إشبيلية، ضمن الجولة الثالثة.
وتحتل إسبانيا المركز الثاني في مجموعتها، برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين خلف الدنمارك المتصدرة.
ويدخل "لاروخا" المباراة في غياب العديد من الركائز الأساسية، التي ساهمت في تتويجه بلقب يورو 2024، بسبب الإصابة.
ويغيب عن إسبانيا كل من لاعب وسط مانشستر سيتي، رودري، ومدافع ريال مدريد، داني كارفاخال، وجناح أتلتيك بلباو، نيكو ويليامز، لكنها ستستعيد خدمات قائدها ومهاجم ميلان، ألفارو موراتا.
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