الجمعة 11 أكتوبر 2024
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حملة شبابية لتنظيف شواطئ الإسكندرية (صور)

حملة لنظافة شواطئ
حملة لنظافة شواطئ الإسكندرية، فبتو

 نفذ 25 متطوعا من فريق “شباب متطوعي مصر” التابع لحملة خليك إيجابي، حملة لتنظيف شواطئ الإسكندرية من المخلفات البلاستيكية وإجراء توعية للجمهور بأهمية الحفاظ على البيئة، وذلك بشاطئ جزيرة الدهب في منطقة ميامي.

جاء ذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وبرعاية محافظة الإسكندرية ومديرية التضامن الاجتماعي.

حملة لنظافة شواطئ الإسكندرية 

 قال رامي يسري،  منسق الحملة: “نقوم بحملات تنظيف الشواطئ منذ ٣ سنوات، وذلك في إطار مبادرة بيئة سكندرية جديدة، والتي تم تدشينها قبل مؤتمر المناخ cop27، وتم خلالها عمل  التوعية البيئية بشواطئ وشوارع الإسكندرية وحملات تنظيف للشواطئ”.

وأضاف يسري: “جرى تنظيم مجموعة من الملتقيات والندوات للتحدث عن أهمية الحفاظ على البيئة وأهم المخاطر التي تواجه البيئة بالإسكندرية وجاءت فعاليات المبادرة خلال ٣ سنوات بالتعاون مع  وزارة البيئة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ومديرية التضامن الاجتماعي”.

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