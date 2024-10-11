الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

توجيه عاجل من حماية المستهلك بشأن سيارات أوبل إنسيجنيا 

سيارات أوبل انسيجنيا
سيارات أوبل انسيجنيا

 أعلنت  شركة المنصور للسيارات وشركة جنرال موتورز العالمية عن حملة استدعاء وفحص مجاني، لإجراء تحديث برنامج وحدة تحكم كنترول مانع انزلاق العجل، للسيارات أوبل إنسيجنيا من موديلات (2018 - 2019 - 2020).

سيارات أوبل انسيجنيا 

 وطالب جهاز حماية المستهلك من مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر، سُرعة التواصل مع الشركة المالكة، أو التوجه لأقرب مركز خدمة معتمد وإجراء الصيانة المعتمدة من التوكيل (دون حجز مُسبق).

ويأتي ذلك  في إطار الاطمئنان على جودة وفعالية المنظومة، وحرصًا من جهاز حماية المستهلك على  أمن سلامة المُستهلكين.

 

تحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه

 وأشار جهاز حماية المستهلك إلى أرقام الاتصال لتلقي الاستفسارات من خلال الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة (16424)، وذلك لتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الاستدعاء، وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل بشأن هذا الاستدعاء.

وأكد أنه في حالة وجود شكوى أو مُخالفة، يُرجي الاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) من أي خط أرضي.  

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

شركة المنصور للسيارات شركة جنرال موتورز العالمية شركة جنرال موتورز سيارات اوبل انسيجنيا جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك

مواد متعلقة

حماية المستهلك يحذر التجار من التلاعب في الأسعار وإخفاء السلع عن المواطنين

"حماية المستهلك" يقود حملة رقابية لضبط أسعار السلع بالأسواق

الأكثر قراءة

حقيقة اشتباك كولر مع بيرسي تاو فى مران الأهلي

البلدي تواصل الانخفاض، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة

موعد ودية الأهلي وحرس الحدود

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح السوري بـ 80 جنيهًا في سوق العبور

قبل الافتتاح التجريبي، تذاكر مجانية لـ 6 فئات لزيارة المتحف المصري الكبير

الكرتونة تصل لـ 200 جنيه، ارتفاع جديد في أسعار البيض بالأسواق

فرصة ذهبية، 3 آلاف فرصة عمل في محطة الضبعة النووية

33 عملية تحت القصف في يوم واحد.. محمد توفيق طبيب مصري ينقذ عيون أطفال غزة

منوعات

المزيد

كواليس الخلافات بين هاري وميجان وكيت وويليام

أسعار المستلزمات الطبية في شارع القضاعي، جهاز قياس السكر يبدأ من 210 جنيهات (فيديو وصور)

زيارة تضامنية إلى ساوثبورت، أول ظهور علني للأميرة كيت منذ انتهاء علاجها بـ"الكيماوي"

ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "ميلتون" في ولاية فلوريدا إلى 14 شخصا (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

تبدأ من 100 جنيه، أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير للمواطنين

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح السوري بـ 80 جنيهًا في سوق العبور

لو الشقة مقفولة، أسباب خصم 9 جنيهات من الرصيد بالعدادات مسبقة الدفع

المزيد

انفوجراف

ضوابط نقل الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل الصلاة على النبي في يوم الجمعة وليلتها

دعاء الجمعة المستجاب، ردده في ساعة الإجابة

ما فوائد المواظبة على الأذكار، وما فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟

المزيد
الجريدة الرسمية