توجيه عاجل من حماية المستهلك بشأن سيارات أوبل إنسيجنيا 

أعلنت شركة المنصور للسيارات وشركة جنرال موتورز العالمية عن حملة استدعاء وفحص مجاني، لإجراء تحديث برنامج وحدة تحكم كنترول مانع انزلاق العجل، للسيارات أوبل إنسيجنيا من موديلات (2018 - 2019 - 2020).

سيارات أوبل انسيجنيا

وطالب جهاز حماية المستهلك من مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر، سُرعة التواصل مع الشركة المالكة، أو التوجه لأقرب مركز خدمة معتمد وإجراء الصيانة المعتمدة من التوكيل (دون حجز مُسبق).

ويأتي ذلك في إطار الاطمئنان على جودة وفعالية المنظومة، وحرصًا من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين.

تحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه

وأشار جهاز حماية المستهلك إلى أرقام الاتصال لتلقي الاستفسارات من خلال الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة (16424)، وذلك لتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الاستدعاء، وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل بشأن هذا الاستدعاء.

وأكد أنه في حالة وجود شكوى أو مُخالفة، يُرجي الاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) من أي خط أرضي.