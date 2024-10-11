الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رياضة

موقف كلوب من الرحيل عن منصبه الجديد من أجل منتخب ألمانيا

كلوب
كلوب

نفى أوليفر مينتزلاف، الرئيس التنفيذي لشركة ريد بل الرياضية، التقارير الإعلامية التي أفادت بأن عقد المدرب الألماني يورجن كلوب الجديد مع الشركة يتضمن بندا يسمح له بالرحيل لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم.

وقال مينتزلاف لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الجمعة: "لا يوجد شرط جزائي في عقد يورجن كلوب ونحن نتطلع لتعاون طويل الأمد معه".

وأضاف مينتزلاف "بوجود يوليان ناجلسمان، يمتلك منتخب ألمانيا مدربا رائعا أقدره حقا وأتمتع معه بعلاقة جيدة للغاية".

وأعلنت الشركة  هذا الأسبوع أن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، تم تعيينه رئيسا لكرة القدم في الشركة.

وفي منصبه الجديد، سيشرف كلوب على أندية لايبزج الألماني، ونيويورك ريد بولز الأمريكي، وريد بول سالزبورج النمساوي لكرة القدم، وغيرها من الفرق الأخرى.

وأشار مينتزلاف أيضا إلى أن التقارير التي تفيد بأن مؤسس الشركة الراحل ديتريش ماتيشيتز أقنع كلوب بالانضمام إلى ريد بول عام 2022 “لا أساس لها من الصحة تماما وأنها قصة خيالية”.

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