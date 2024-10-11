طرح البرومو الرسمي لفيلم المخفي (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “المخفي”، البرومو التشويقي للعمل، استعدادا لطرحه بالسينمات خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث ظهر بالبرومو عددا من أبطال الفيلم وعلى رأسهم الفنان عمرو عبد الجليل وأحمد سلطان وبدرية طلبة ومحمد محمود وبعض الفنانين الشباب.

فيلم المخفي

وكان الفنان أحمد سلطان قال في تصريح خاص لـ “فيتو”، إنه تقرر طرح الفيلم بالسينمات يوم 23 من شهر أكتوبر الجاري، حيث صُنف الفيلم كجمهور عام، ومن المفترض أن يقام العرض الخاص للفيلم خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف سلطان أنه يعيش حالة من القلق نظرًا لكون الفيلم هو البطولة المطلقة الأولى، بالرغم من أن العمل به عدد كبير من النجوم، واستغرق وقتًا طويلا حتى يكون على المستوى الجيد، الذي ينال إعجاب الجمهور.

وتابع سلطان أنه يتمنى أن يحقق فيلم المخفي النجاح الذي يتمناه، خاصة في ظل المنافسة القوية التي تشهدها السينما المصرية خلال تلك الفترة، ومشاركة النجوم الكبار بأعمال سينمائية على مستوى عال من الحرفية والجودة.

قصة فيلم المخفي

الفيلم يدور حول شاب فى بداية حياته العملية بعد تخرجه من الجامعة، وهو شاب خجول يصدق كل من حوله، مما يجعله يقع فى سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن نية مع كل من يقابله وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدى فى مواقف تحدث فى العمل ومع خطيبته الحسناء وحتى مع أهله وأصدقائه، ورغم كل ما سبق يستمر فى مواجهة الحياة بعفوية وصدق مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.

يذكر أن فيلم المخفي من بطولة أحمد سلطان وعمرو عبد الجليل وبدرية طلبة ومحمود حافظ وريم المصري، ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد الشورى.