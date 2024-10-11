تاون جاس توقع عقود توصيل الغاز الطبيعى للمنازل برومانيا

وقع قطاع البترول المصري ممثلًا في الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاس) عقود تنفيذ مشروعات التصنيع المحلي لمحطات تخفيض ضغط الغاز الطبيعي داخل مصر، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت الاخرى داخل رومانيا بعد ان تم اعتماد شركة تاون جاس التابعة لقطاع البترول فى هيئة الطاقة الرومانية (ANRE) كمقاول لتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي كأول شركة مصرية تعمل فى هذا المجال داخل أوروبا.

مشروعات التصنيع المحلي لمحطات تخفيض ضغط الغاز الطبيعي



وشهد توقيع العقود الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، وستيفان رادو وزير الاقتصاد والسياحة الرومانى، والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية نيابة عن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية.



ووقع على العقد المهندس محمد فتحى رئيس مجلس إدارة شركة تاون جاس، وسبيستيان كالوجر الرئيس التنفيذي لشركة CIS GAS الرومانية.

وكانت اللجنة المصرية الرومانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتي شارك في أعمالها نيابة عن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس يس محمد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، كما عقد منتدى الأعمال بين البلدين فعالياته في الغرفة التجارية في بوخارست.

توصيل الغاز الطبيعي

واستعرض المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، في كلمته أمام المنتدى التطور الكبير في التعاون مع الجانب الروماني في مجال الغاز الطبيعي والذي أصبح شراكة استراتيجية استنادًا إلى للعلاقات المتميزة والخبرات الواسعة لشركات توصيل الغاز الطبيعي المصرية وكوادرها الماهرة بما يؤهلها للمشاركة في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي خارج مصر، لافتًا إلى أن شركاءنا في رومانيا ممثلين في شركتي ترانس جاس وCiz Gas يربطنا بهما علاقات تعاون متميزة تطورت لشراكات استراتيجية.