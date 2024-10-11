الجمعة 11 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

فرصة ذهبية، 3 آلاف فرصة عمل في محطة الضبعة النووية

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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 أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الجمعة عن توفير 3 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، بالتنسيق مع شركة حسن علام للإنشاءات في عدد من التخصصات، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية، بمحافظة مرسى مطروح.

 

وقال وزير العمل إن التقديم على هذه الفرص يبدأ من اليوم ولمدة 10 أيام، على رابط خاص، بالموقع الرسمي للوزارة. 

 

وأكد الوزير في تصريحات صحفية، أن الزيارة التي أجراها نهاية شهر أغسطس الماضى 2024  للمشروع، ولقائه مع ممثلي الشركات المصرية، والأجنبية العاملين على إنشاء "المحطة النووية، استهدفت تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع العملاق، وتوفير عمالة ماهرة ومُدربة.

 

وأوضح أنه في وقت سابق وبالتحديد  يوم 21 سبتمبر 2024 الماضي أعلنت الوزارة عن توفير 6200 فرصة عمل للشباب، في أحد المشاريع الأخرى، داخل محطة الضبعة النووية،وفي مهن مختلفة.

وأشار إلى أن الوزارة ومديرياتها تكثف كل الجهود  لتوفير فرص عمل، خاصة في إطار المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وبحسب بيان رسمي عن الوزارة، تتوفر هذه الفرص الجديدة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية،التي تحتاج الآن إلى 3 آلاف شاب للعمل فى تخصصات (حداد مسلح، ونجار مسلح، وعامل خرسانة فورمجى، وحجار، ونجار شدة معدنية).

 

وأوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة: يمكن التقديم على فرص العمل هذه عن طريق الدخول على موقع الوزارة الرسمي www.manpower.gov.eg، ثم الضغط على باب "تسجيل البيانات على فرص العمل بالضبعة"،أو الدخول مباشرة للتسجيل على رابط https://forms.office.com/r/UWNxf25qki?origin=lprLink

 وقالت إن المميزات، والشروط، والأوراق المطلوبة للالتحاق بهذه الفرص هي:

1- شهادة قياس مهارة بالمهنة المتقدم عليها 

2 - العمل 8 ساعات يوميا، إضافة إلى ساعة إضافي،وفترة راحة للغداء لمدة ساعتين.

3- العمل 6 أيام أسبوعيًا.

4- يتوفر سكن، ووسيلة انتقال للعمل والعودة.

5- هناك 3 وجبات كل يوم 

6- مرتبات مجزية وبدلات. 

 

كما يمكن التواصل من خلال أرقام الهواتف التالية:  ( واتس آب )   01553700906 – 01271817923.

 

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