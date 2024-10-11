منظمة يابانية مناهضة للأسلحة النووية تفوز بجائزة نوبل للسلام

منحت جائزة نوبل للسلام لعام 2024 إلى منظمة نيهون هيدانكيو، وهي منظمة يابانية شعبية للناجين من القنبلة الذرية لجهودها "من أجل تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية".

وأشادت لجنة نوبل النرويجية بالمجموعة "لإظهارها من خلال شهادة الشهود أن الأسلحة النووية يجب ألا تستخدم مرة أخرى أبدا".

وتأسست المنظمة، المعروفة أيضًا باسم هيباكوشا، على يد الناجين من القنبلتين الذريتين اللتين ألقيتا على هيروشيما وناغازاكي في عام 1945.

وقالت اللجنة معلنة قرارها في أوسلو، الجمعة: “في يوم من الأيام، لن يكون الناجون من القنبلة الذرية من هيروشيما وناغازاكي بيننا كشهود للتاريخ.. ولكن مع ثقافة الذكرى القوية والالتزام المستمر، فإن الأجيال الجديدة في اليابان تحمل تجربة الشهود ورسالتهم”.