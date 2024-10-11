غضب روسي من استهداف الاحتلال لقوات حفظ السلام بلبنان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو غاضبة من القصف الإسرائيلي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان.

وطالبت روسيا الجيش الإسرائيلي بالامتناع عن القيام بأعمال عدائية تجاه قوات السلام.

وجاء في منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "إن موسكو غاضبة من تصرفات الجيش الإسرائيلي. ويطالب الجانب الروسي بالامتناع عن أي أعمال عدائية ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تقوم بمهمتها في لبنان وفقا للتفويض الحالي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويعرب عن دعمه ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

ولفتت وزارة الخارجية الروسية إلى وقائع قصف القوات المسلحة الإسرائيلية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أكد أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف قوة السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، يعد "جريمة حرب"، وأن موسكو تعرب عن دعمها الكامل لقوات المنظمة العالمية.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "وبقدر ما نستطيع أن نحكم، فإن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أصبحت أيضًا أهدافًا للهجمات الإسرائيلية. وهذا، كما نفهم جميعًا، جريمة حرب ويستحق رد فعلنا الأكثر حسما".

يوم أمس الخميس، أعلنت الـ(يونيفيل) أن اثنين من جنود حفظ السلام أصيبا بجروح طفيفة نتيجة استهداف الجيش الإسرائيلي برج مراقبة في مقرها في الناقورة جنوبي لبنان.