عم أحمد ساعاتي من زمن الباشوات في المنيا: بعرف عُطل الساعة من إيد الزبون (فيديو وصور)

"هذه هي وسيلتي لكسب العيش وربيت أبنائي من خلالها".. بهذه الكلمات الصادقة، بدأ أحمد مهني، أقدم ساعاتي في محافظة المنيا، الحديث مع "فيتو" ليكشف للجميع أسرار مهنة تحمل بين طياتها الكثير من المشاعر والتقاليد.

أحمد مهني ساعاتي من زمن بشوات المنيا

يستعرض أحمد، الذي تجاوز الستين من عمره، مسيرة عمله التي بدأت قبل 50 عامًا عندما تعلم فنون المهنة من والده.. ويوضح أن المهنة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من هويته بعد أن ورثها عن والده، ولم يكن في أي يوم من الأيام قادرًا على التخلي عنها.

أحمد مهنى الساعاتي ابن قرية الروضة في ملوي

ينتمي أحمد إلى قرية الروضة التابعة لمركز ملوي، ورغم كونه كان موظفًا في جامعة المنيا، إلا أنه بعد تقاعده اختار الاعتماد على مهنة تصليح الساعات لتأمين لقمة العيش عائلته، يعرب عن استمتاعه بما يقوم به

حيث لم يعد الأمر مجرد عمل، بل أصبح شغفًا يخلقه له الحب في ما يفعله. ويعمل أحمد بلا كلل، حيث لا يعرف إجازة، ويكرس كل وقته لمهنته.

ويفخر أحمد بقدرته على تعليم أبنائه، فقد تمكنت ابنته من الحصول على بكالوريوس في كلية الحقوق وأصبحت محامية ناجحة، بينما نجله تخرج من الجامعة وصار مدرسًا للغة الإنجليزية.

أتعرف على عطل الساعة بمجرد رؤية الزبون

يشير أحمد إلى أن الفضل في نجاح أبنائه يعود بعد الله لمهنته التي أمدته بالقوة والدخل اللازم لتأمين مستقبلهم.

مع مرور السنوات، اكتسب أحمد خبرة واسعة مكنته من التعامل مع مختلف العملاء، بما في ذلك الأجانب، يضيف بفخر: "استطيع أن أتعرف على عطل الساعة بمجرد رؤية الزبون."

رغم ظهور التكنولوجيا الحديثة

ويختتم أحمد حديثه بالقول إن هناك إقبالًا مستمرًا على الساعات رغم ظهور التكنولوجيا الحديثة وانتشار الهواتف الذكية، مشيرًا إلى أن العديد من الأشخاص لا يزالون يمسكون بالساعات كجزء من أسلوب حياتهم وهويتهم اليومية.

أحمد مهني يمثل رمزًا للصمود والتفاني، محتفظًا بحرفته التقليدية وسط العصر الرقمي، ويستمر في إضفاء لمسة إنسانية على عمله، حيث يعيش كل يوم بشغف ويكرس وقته لتلبية احتياجات عملائه.