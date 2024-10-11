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تربية الإسكندرية تنظم احتفالية ثقافية وتوعوية بمناسبة نصر أكتوبر

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

 نظمت كلية التربية بجامعة الإسكندرية احتفالية ثقافية توعوية، فى إطار إحتفالات جامعة الإسكندرية بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية.

 شارك في الندوة الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق وأحد أبطال قوات الدفاع الجوي في حرب أكتوبر المجيدة، واللواء بحري عمر عز الدين أحد أبطال القوات البحرية في حرب الاستنزاف، واللواء علمي كامل أحد أبطال قوات الصاعقة المصرية في حرب أكتوبر المجيدة، والدكتور إبراهيم الجمل مدير عام وعظ الإسكندرية ورئيس لجنة الفتوى، وعدد من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا في نصر أكتوبر العظيم، وحضور جميع  الوكلاء وعدد من  رؤساء الأقسام وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية، وعدد كبير من الطلبة والطالبات بالكلية.

 

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمات السادة الحضور  والذين حرصوا على توجيه نصائح لجميع الطلاب بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي المضللة، وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم الأبطال الحضور من أبطال قواتنا المسلحة، والدكتور إبراهيم عبدالله منسق رابطة أبطال أكتوبر. 

 

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