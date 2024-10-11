إصابة أم وأطفالها الثلاثة في حريق شقة بالإسكندرية

أصيبت سيدة وأطفالها الثلاثة بحروق وجروح في منطقة الورديان، غرب الإسكندرية، عقب نشوب حريق بشقة سكنية، بسبب ماس كهربائي وتم نقلهم إلى المستشفى.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في شقة بعقار بمنطقة الورديان، مما تسبب في إصابة 4 أشخاص.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارات الإسعاف وقوة من الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم السيطرة عليه ونقل المصابين إلى المستشفى.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي مما تسبب في إصابة سيدة و3 من أطفالها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.