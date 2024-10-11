شذى تفاجئ جمهورها بـ برومو أغنيتها الجديدة سكر مصر

كشفت المطربة شذى عن برومو أغنيتها الجديدة “سكر مصر”، والتى تستعد لطرحها على جميع المنصات الرقمية خلال الفترة القادمة.

في هذا السياق، نشرت شذى برومو الأغنية على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلقت عليها قائلة: قريبا أغنية سكر مصر.

ونشرت الفنانة شذى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تعتذر فيه للفنان تامر حسنى.

قالت شذى: “من غير ما أفكر وأحاول ارتب الكلام إنت أكتر واحد في العالم عارف حبي ليك قد إيه وأكتر واحد برضوا عارفني وعارف أني على الله حكايتي ودماغي بتسوحني كتير، حقك عليا ودايما العتاب بيكون على قد الغلاوة وعلشان غلاوتك كتير هبت معايا زيادة متزعلش مني، وهتفضل صاحب عمري اللي عدينا مع بعض كتير الوحش قبل الحلو يا وش قفص قلبي”.