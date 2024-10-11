تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة ورسائل طمأنة بشأن أمن مصر القومي

الرئاسة في أسبوع

شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا داخليا كثيفا تكليفات رئاسية حاسمة ورسائل طمأنة للشعب المصري بشأن أمن مصر القومي.

في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاءً لشهداء مصر الأبرار.

السيسي يضع إكليل الزهور على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات

ثم وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليل زهور على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة وصافح عدد من أفراد أسرته، كما صافح عددًا من كبار رجال الدولة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وعددًا من قادة القوات المسلحة.

قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبري القبة

ثم توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبري القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته.

السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

كما ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقيادة الاستراتيجية، حيث هنأ الشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعًا موسعًا مع قيادات القوات المسلحة تناول مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمهام القوات المسلحة في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، كما تطرق إلى الأحداث الراهنة التي تمر بها المنطقة في الآونة الأخيرة، وفي نهاية الاجتماع وجه الرئيس التحية لرجال القوات المسلحة لما يقدمونه من جهود وتضحيات لتظل راية الوطن عالية خفاقة، ينعم شعبه بالأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.

ترقية اللواء أركان حرب ياسر الطودي قائد قوات الدفاع الجوي إلى رتبة الفريق

كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على ترقية اللواء أركان حرب ياسر محمد كمال الدين الطودي قائد قوات الدفاع الجوي إلى رتبة الفريق.

السيسي يتابع مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة وجهود الحكومة لتحقيق التوزان المالي

واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية، حيث تابع الرئيس مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، وجهود الحكومة لتحقيق التوزان المالي، بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية المتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية.

استعراض الإجراءات الحكومية المتواصلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد كذلك استعراض الإجراءات الحكومية المتواصلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن بينها حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، كما تم عرض الجهود المستمرة لخفض المديونية الحكومية بشكل متكامل، بما يحقق تحسنًا في كافة مؤشرات المديونية في المدى المتوسط، وكذا العمل الذي تقوم به الحكومة لتعظيم العوائد الدولارية.

السيسي يوجه بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل

ووجه الرئيس السيسي بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة، ويوفر بيئة استثمارية وتنموية تنافسية، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الإيرادات للدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

السيسي يشهد تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني وذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

وهنأ الرئيس السيسي الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وقال الرئيس السيسي: إن إرادة القتال لتحرير الأرض كانت في ذهن وقلب كل مصري وليس القوات المسلحة فقط.

وأكد السيسي أن السلام هو خيار استراتيجي للدولة المصرية.

كما أكد أن مصر لها موقف ثابت وعادل تجاه القضية الفلسطينية العادلة للشعب الفلسطيني، والذي من حقه أن يعيش في دولة مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل.

وقال الرئيس السيسي أن رؤية القيادة السياسية في حرب 1973 كانت عبقرية وسابقة للعصر، مؤكدا أن مهمة القوات المسلحة الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حدودها.

السيسي: القضية الفلسطينية قضية محورية في وجدان كل الشعوب

وأضاف السيسي أن القضية الفلسطينية قضية محورية في وجدان كل الشعوب، قائلا: “لا نملك أجندة خفية ضد أحد”.

وتابع: نسعى لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

وأردف الرئيس السيسي: سقط خلال العدوان على قطاع غزة آلاف الشهداء، ثلثهم من الأطفال والنساء، فضلا عن تدمير البنية الأساسية للقطاع.

كما وجه الرئيس السيسي الشكر للقوات المسلحة المصرية، قائلا: أشكر القوات المسلحة على وطنيتهم وجاهزيتهم وعقيدتهم الشريفة المخلصة لوطنهم.

وأكد أن القوات المسلحة والشرطة قاما بدور كبير لحماية الأمن القومي لمصر منذ 2011، وحتى اليوم فضلا عن أن القوات المسلحة قوة رشيدة وهى جزء من الشعب.

السيسي: أشكر قادة القوات المسلحة على الجهد المبذول خلال الاصطفاف

وتابع: عقيدة القوات المسلحة هي الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية حدودها وليس لدينا أجندة خفية وهدفنا أن نعيش في سلام داخل حدودنا.

كما وجه الرئيس الشكر لقادة القوات المسلحة، قائلا: أشكر قادة القوات المسلحة على الجهد المبذول خلال الاصطفاف الذى شاهدناه اليوم.

السيسي يتابع تطورات إنشاء مراكز البيانات وإطلاق السحب الحاسوبية في مصر

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والمهندس بكر البيومي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء هاني منصور مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، حيث اطلع الرئيس على تطورات إنشاء مراكز البيانات وإطلاق السحب الحاسوبية في مصر، في إطار تنفيذ المحاور المختلفة لاستراتيجية مصر الرقمية، وللبناء على قيام مصر بافتتاح مراكز البيانات العملاقة في أبريل الماضي، وتابع الرئيس في هذا السياق جهود الحكومة لتوفير بيئة مناسبة لتشجيع الاستثمارات العالمية، للاستفادة من التقدم الجاري في البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية في مصر، وفي ظل ما توليه الدولة من أهمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

السيسي يوجه بمواصلة الجهود لزيادة الاستثمارات في مراكز البيانات والسحب الحوسبية

وذكر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال الاجتماع بمواصلة وتكثيف الجهود لتعزيز قدرات الدولة في مجال زيادة الاستثمارات في مراكز البيانات والسحب الحوسبية، تعظيمًا للمزايا النسبية التي تتمتع بها مصر في هذا الصدد، سواء من حيث توافر البنية التحتية اللازمة التي تم تشييدها على مدار السنوات الماضية، أو من حيث الموقع الجغرافي لمصر، الذي تتقاطع فيه كابلات البيانات والاتصالات بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، إضافة إلى مرور الغالبية العظمى من إشارات الإنترنت في آسيا وأوروبا عبر مصر.

كما شدد الرئيس على الاستمرار في الاهتمام المكثف ببناء القدرات التقنية للشباب المصري، وإعداد كوادر رقمية قادرة على المنافسة بفعالية في سوق العمل المحلي والعالمي.

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