الجمعة 11 أكتوبر 2024
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الإسكان تطرح مسطحات تجارية كاملة المرافق بمدينة 6 أكتوبر

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

أعلن اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بوزارة الإسكان عن طرح 53 مسطحًا تجاريًا نصف تشطيب كاملة المرافق، بمساحات تتراوح من (22.56: 62.46 م2)، جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير 2025، بالقطعة رقم (75) جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، وذلك للبيع بنظام التخصيص، وبأسعار تنافسية وتيسيرات كبيرة في السداد.


وقال رئيس الجهاز المركزى للتعمير: يتم الطرح من خلال الجهاز، ممثلًا في الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، ويتم طلب كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، اعتبارًا من يوم الخميس 24 أكتوبر الجارى، والمعاينة يوميًا عدا الجمعة، بالقطعة رقم (75) جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، والتواصل من خلال الرقم التالى (01010419466)، ويبدأ التخصيص اعتبارا من الإثنين 11 نوفمبر المقبل للسداد الفورى، ومن الإثنين 18 نوفمبر للسداد بنظام التقسيط.


وأضاف اللواء محمود نصار، أنه يتم سداد 10 % جدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على المسطح التجارى، وسداد دفعة تخصيص 15 % خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز، وسداد دفعة استلام 25 % خلال شهرين من سداد جدية الحجز، ويمكن تقسيط الـ50 % المتبقية على أقساط شهرية حتى 5 سنوات وفقًا لإمكانات ورغبة العميل، بالفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري عند يوم التخصيص، ويتم منح العميل خصم 3 % فى حالة السداد الفورى.


 الجدير بالذكر أن القانون 182 لسنة 2018 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكراسة الشروط مكملًا لهذا الإعلان، ويتم سحب كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بالمجتمع السكنى الجديد غرب الاوتوستراد بجوار مساكن أطلس (المشروع الأمريكي) بحلوان، وللاستعلام يمكن التواصل من خلال الأرقام التالية (01286079730 / 01002958300)، أو من خلال البريد الإلكتروني (eajp_2013@yahoo.com‏).

 

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