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كواليس الخلافات بين هاري وميجان وكيت وويليام

هاري وميجان وكيت
هاري وميجان وكيت وويليام، فيتو

يبدو أن العلاقة بين الأمير هاري وميجان ماركل من جهة، وكيت ميدلتون والأمير ويليام من جهة أخرى، وصلت إلى مرحلة حرجة يصعب فيها تحقيق المصالحة.

الخلافات بين هاري وميجان وكيت وويليام

 وأعرب تشارلز راي، المراسل الملكي السابق، عن مخاوفه من أن الجروح التي تسببت بها سلوكيات هاري وميجان قد تكون عميقة لدرجة تجعل من الصعب على كيت وويليام التسامح.

وفي حديثه لبرنامج Royal Exclusive على قناة The Sun، تناول راي التوتر القائم بين الأخوين الملكيين، مشيرًا إلى أن المبادرة للمصالحة يجب أن تأتي من دوق ودوقة ساسكس.

 

التوتر القائم بين الأخوين الملكيين

وأضاف: "أشك كثيرًا في أن كيت وويليام سيقبلان تلك المبادرة، لقد حدثت الكثير من الأمور المؤلمة، خصوصًا بعد المقابلة التي أجراها هاري وميجان مع أوبرا وينفري، وبرنامج نتفليكس".

كما ذكر راي أن ويليام عانى خلال السنوات الأخيرة من فقدان جدته، الملكة الراحلة، والأمير فيليب، بينما يواجه والده الملك تشارلز وزوجته كيت ميدلتون تحديات صحية.

وشدد على أن العلاقة بين ويليام وهاري قد تدهورت كثيرًا، متسائلًا عما إذا كانت المصالحة ممكنة بعد كل ما حدث.

وكانت من اللحظات الأليمة التي شهدها ويليام خلال هذه الفترة هي وفاة الملكة في 8 سبتمبر 2022، حيث كان حاضرًا برفقة أفراد من العائلة، بينما حضر هاري بشكل منفصل.

 

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هاري وميجان كيت وويليام كيت ميدلتون الامير هاري ميجان ماركل دوق ودوقة ساسكس

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