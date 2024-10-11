الجمعة 11 أكتوبر 2024
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انهيار جزئي لعقار بمنطقة الشاطبي في الإسكندرية

انهيار جزئي لعقار
انهيار جزئي لعقار بمنطقة الشاطبي في الإسكندرية

انهارت منذ قليل أجزاء من عقار وشرفة بالطابع الرابع بمنطقة الشاطبي التابعة لحى وسط بمحافظة الإسكندرية، بطريق كورنيش البحر،  دون وجود أى إصابات بشرية.

 

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وكان غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد بانهيار أجزاء من عقار وشرفة بالطابق الرابع على كورنيش البحر دون  أى إصابات بشرية،  على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ والدفع بسيارات الإطفاء والإسعافات وتواجد رجال الأمن لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار.

 

وتبين انهيار أجزاء من عقار وشرفة بالطابق الرابع على كورنيش البحر بالإسكندرية دون إصابات بين المواطنين،  كما تمت إزالة الأجزاء الخطر والمعلقة بالعقار من قبل مسئولى الحى حتى لا تشكل خطورة على حياة المواطنين. 

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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الاسكندرية الأجهزة التنفيذية الحماية المدنية

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