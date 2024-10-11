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استعدادات تشغيل المرحلة الثانية لمحطة مياه القاهرة الجديدة

محطة مياه وصرف
محطة مياه وصرف

 أجرى المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بمحطات وروافع مياه الشرب بمدينة القاهرة الجديدة، استعدادًا لتشغيل المرحلة الثانية وزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة تنقية مياه القاهرة الجديدة.

ورافقه مسؤولو الجهاز، وشركات المقاولات المنفذة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الميدانية لموقف مختلف المشروعات.


وتفقد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومرافقوه، محطات روافع المياه العكرة بالقاهرة الجديدة أرقام (2 - 3 - 4) لمتابعة سير الأعمال والاستعدادات لإنهاء التركيبات وبداية تشغيل المرحلة الثانية في كل رافع، موجهًا بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية والالتزام بالمواعيد المحددة للتشغيل، والمتابعة المستمرة على مدار الساعة حتى انتهاء الأعمال.


كما تفقد المهندس أحمد عبدالقادر، ومرافقوه، أعمال المرحلة الثانية لمأخذ محطة مياه القاهرة الجديدة بكورنيش المعادي، مشددًا على ضرورة الإسراع بالانتهاء من جميع الأعمال المطلوبة للتشغيل، حتى يتسنى زيادة المياه المنتجة بمحطة تنقية القاهرة الجديدة "المرحلة الثانية" وتوفير الكميات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين.

 

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