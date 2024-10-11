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حوادث

عقوبة متهمة بالتشاجر مع الطالبات في حلوان بسبب تسريب الامتحان مقابل المال

متهمة
متهمة

 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على معلمة بمدرسة الثانوية التجارية بنات في حلوان، بسبب نشوب مشاجرة بينها وبين أولياء الأمور لاتهامها بابتزاز الطلاب.

 

وترصد “فيتو” في السطور التالية عقوبة المتهمين بتسريب أسئلة الامتحانات:-

وحدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه بامتحانات الثانوية العامة.

وفرض القانون، عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها.

 

ونصت المادة الأولى من القانون على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد،وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

ونصت المادة الثانية من القانون يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
ونصت المادة الثالثة من القانون على أن يلغى القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

 

مشاجرة بين معلمة وأولياء الأمور في مدرسة التجارة بحلوان

نشبت مشاجرة بين معلمة بمدرسة الثانوية التجارية بنات في منطقة حلوان، وأولياء أمور الطالبات، لقيام المعلمة بالحصول على أموال من الطالبات بقصد نجاحهن في المادة التي تدرسها لهن، وبعد إعطائها المبلغ وأداء الامتحان، فوجئوا بأن 45% من الطالبات رسبن، فتوجه أولياء الأمور إلى المدرسة واتهموا المعلمة بابتزاز الطالبات، وتم ابلاغ قسم شرطة حلوان بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا بنشوب مشاجرة بين معلمة بمدرسة الثانوية التجارية بنات وأولياء الأمور، وبالانتقال والفحص تبين أن أولياء الأمور اتهموا المدرسة بابتزاز الطالبات بأن أخذت منهن مبالغ مالية مقابل نجاحهن في امتحان المادة التي تدرسها لهن، وفوجئوا بعدها بأن 45% من الطالبات رسبن في المادة.

وتم اقتياد المعلمة إلي قسم شرطة حلوان، وانتقل أولياء الأور إلى ديوان القسم لاستكمال الإجراءات، وقال أولياء الأمور أنه في بداية العام الدراسي، طلبت المعلمة من الطالبات مبلغ مالي 160 جنيه بغرض شراء بوكسات خاصة بالمادة التي تدرسها لهن، وأضافوا بأن سعر تلك البوكسات الأساسي 70 جنيهًا، وتحفظت الأجهزة الأمنية على المعلمة لحين عرضها على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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مديرية أمن القاهرة حلوان قسم شرطة حلوان

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