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عقارات

الإسكان تكشف آخر تطورات تسليم وحدات العلمين الجديدة

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية والخدمية والترفيهية الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، موضحًا أن العلمين الجديدة تضم مختلف أنواع الإسكان لكل شرائح المجتمع، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها، وتقع بمنطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وتعد مقصدًا للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة.

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم وجارٍ تسليم الوحدات السكنية بمشروعات (سكن مصر - الإسكان المتميز - الداون تاون - الأبراج الشاطئية - الحى اللاتيني - كمبوند مزارين) بمدينة العلمين الجديدة، لحاجزيها، مؤكدًا أنه تم ضغط وتكثيف معدلات العمل بكل المشروعات السكنية بالمدينة، لسرعة تسليم الوحدات، وتوفير مختلف الخدمات للسكان.

وأشار الوزير، إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجًا من أبراج المنطقة الشاطئية، بينما يجرى تنفيذ عدد آخر من الأبراج بالمنطقة، وعددها 8 أبراج يجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بعدد منها، وتم تشغيل المنطقة الترفيهية التجارية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم عددًا من المحال التجارية، وجراجا يسع آلاف السيارات.

وأضاف: تضم مدينة العلمين الجديدة، مشروعًا آخر للأبراج، وهو مشروع أبراج الداون تاون، والذى تنفذه شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويشمل، البرج الأيقونى بارتفاع 250 مترًا (68 دورا)، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا)، وجار تنفيذ بحيرات العلمين "كريستال لاجون" والتى تتوسط أبراج الداون تاون، وتضم عددًا من الجزر، والعديد من الأنشطة الترفيهية والتجارية لخدمة سكان ومرتادي المدينة، وتُحاط بممشى سياحى، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم.

وذكر المهندس شريف الشربيني، أنه جار تنفيذ الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وكذا كمبوند "مزارين"، على مساحة 700 فدان، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، ويمر به طريق البوليفار، وهو أحد الطرق الرئيسية بالمدينة، وكذا منطقة الداون تاون وبها وحدات سكنية، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتوسط، كما يجرى تنفيذ الحى اللاتينى على مساحة 404 أفدنة، ويتكون من 6 مناطق تضم آلافًا من الوحدات السكنية، ومناطق خدمية متميزة، وأماكن انتظار سيارات ومجموعة من الحدائق.

ولفت الوزير، إلى مشروع المدينة التراثية، والواقعة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الساحة الرئيسية والساحات التجارية – أرض المعارض – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – قاعة المؤتمرات – المباني التجارية والفندقية – الحى القديم – مجمع السينمات)، وتم إنهاء وتشغيل عدد من تلك المنشآت.

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