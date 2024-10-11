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رياضة

ربيع ياسين: ساهمت في اكتشاف 3 أجيال للكرة المصرية

ربيع ياسين، فيتو
ربيع ياسين، فيتو

أكد ربيع ياسين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن جيل المنتخب الأوليمبي الذي لعب أولمبياد باريس، كان وراء اكتشافهم من الأندية على رأسهم أحمد عيد ومحمود صابر وإبراهيم عادل ومحمود جهاد وغيرهم.

 

منتخب مصر الأوليمبي

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هناك لاعبين مميزين في الجيل الأخير لمنتخب مصر الأوليمبي كانوا معي في منتخب الشباب، منهم حمزة علاء وحسام عبدالمجيد ومحمود جهاد وغيرهم، المنتخبات لها شغل معين، واكتشاف لاعبين ومنحهم الفرصة".

وتابع: "لاعب فاركو محمود جهاد أنا من قمت بتوظيفه في وسط الملعب، وهناك مدربين تحدثت معهم لاشراك لاعبين مميزين مثل ابراهيم عادل في بيراميدز الذي ذهبت لمدربه وطالبته بتصعيده لأنه لاعب مهم وشارك معه وظهر بمستوى جيد".

وأضاف: "تحدثت مع حلمي طولان أيضا عن وجود لاعبين مميزين مثل زياد كمال وعبد الله عادل وغيرهم، وذكر اسمي في أحد المؤتمرات الصحفية، احب دائما ان يكون لاعبي الشباب في الفريق الأول ويشاركون مع أنديتهم.. روجيرو ميكالي استلم اللاعبين كلهم يلعبون مع أنديتهم في الفريق الأول".

وواصل: "إعداد اللاعبين وتجهيزهم هو أهم سمات المدير الفني لمنتخبات الناشئين والشباب، هناك أمور كثيرة تساهم في ظهور اللاعب الصغير بمستوى جيد، هناك مدربين قادرة على اكتشاف المواهب منذ الصغر".

وأكد: "ساهمت في اكتشاف 3 أجيال للكرة المصرية، والجيل الوحيد الذي أكملت معهم كان منتخب الشباب 2013 وكان يضم ربيعة وكهربا وصالح جمعة وتريزيجيه، ولعبت كأس العالم في تركيا".

وتابع: "تصفيات أمم إفريقيا وكأس العالم لم تُعد جاذبة للجماهير في ظل عدم قوة التصفيات، وبواقعية المباريات ضعيفة، وجميع المنتخبات الموجودة في مجموعتنا "تترعب من اسم مصر"، ومعظم دول شمال إفريقيا تخشى مواجهة المنتخب المصري".

وأكمل: "لدينا مجموعة لاعبين مميزين منهم خط هجوم وكلهم لاعبين محترفين وفي أفضل حالاتهم الفنية (صلاح - مرموش - تريزيجيه - مصطفى محمد) وخلفهم زيزو وابراهيم عادل، ونتمنى لـ حسام حسن التوفيق، ويهمنا أن نفوز بكأس الأمم الإفريقية، وكذلك تحقيق نتائج جيدة بعد الصعود لكأس العالم".

وأتم: "دائمًا كنت أقوم بعمل اختبارات للاعبين في المستطيل الأخضر، ومن العناصر الجيدة أيضا التي حصلت على الفرصة معي كان أسامة فيصل، وهو يستحق اللعب في الأهلي والزمالك، ولدينا قاعدة كبيرة من اللاعبين".

 

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