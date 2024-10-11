هشام حنفي: عرضت الجزيري على الأهلي واترفض
قال هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، إن سيف الجزيري لاعب نادي الزمالك مهاجم قوي وهداف وتم عرضه على الأهلي في وقت سابق.
الأهلي رفض التعاقد مع الجزيري
وتابع هشام حنفي خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "أيام وجود الجزيري في نادي طنطا عرضناه على النادي الأهلي وتم رفضه من جانب اللجنة الفنية".
واختتم: "الأهلي تعاقد مع المغربي وليد ازارو بعد رفض اللجنة الفنية للتعاقد مع سيف الدين الجزيري وقتها".
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