شبانة: حسين لبيب يعارض صفقة إيجاريا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأقاويل التي ترددت حول ثبوت إيجابية عينة محمود بنتايك ظهير أيسر المغربي، ليس صحيحًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن الاتحادين المصري والإفريقي بالإضافة إلى نادي الزمالك جميعهم نفوا وصول أي مخاطبات رسمية، كما أن وكيل اللاعب أصدر بيانا ينفي تلك الادعاءات.

إيجاريا

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "إيجاريا اللاعب الذي يخضع للاختبار مع الزمالك شارك في ودية بتروجت، وظهر بمستواه المتواضع، وحسين لبيب رئيس النادي حتى الآن يعارض فكرة ضم اللاعب".

وأضاف: "بنتايك لم يشارك في ودية الزمالك أمام بتروجت بينما شارك أحمد فتوح، فيما يعقد جوميز عدة جلسات مع محمد حمدي بصفة مستمرة".