تفاصيل حلقتي الأحد والإثنين من "الكابتن" على dmc

يستضيف برنامج "الكابتن" الذي يقدمه الصقر أحمد حسن، على قناة "dmc"، يوم السبت المقبل 12 أكتوبر، نجم المنتخب المصري السابق محمد زيدان ومحمد فضل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا.

وفي حلقة الأحد، يستضيف برنامج "الكابتن" النقاد الرياضيين، علاء عزت وماهر غريب وشادي عيسى في حديث عن العديد من القضايا المهمة التي تشغل بال جماهير كرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

يسلط برنامج "الكابتن" الضوء على أهم الأحداث الرياضية، كما يتحدث عن العديد من الملفات الهامة على الساحة، ويستضيف كذلك العديد من النجوم والمسؤولين في قطاع الرياضة.

موعد عرض برنامج الكابتن

يذاع البرنامج يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساء.