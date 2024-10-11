الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تفاصيل حلقتي الأحد والإثنين من "الكابتن" على dmc

أحمد حسن، فيتو
أحمد حسن، فيتو

يستضيف برنامج "الكابتن" الذي يقدمه الصقر أحمد حسن، على قناة "dmc"، يوم السبت المقبل 12 أكتوبر، نجم المنتخب المصري السابق محمد زيدان ومحمد فضل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا.

 

وفي حلقة الأحد، يستضيف برنامج "الكابتن" النقاد الرياضيين، علاء عزت وماهر غريب وشادي عيسى في حديث عن العديد من القضايا المهمة التي تشغل بال جماهير كرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

 

يسلط برنامج "الكابتن" الضوء على أهم الأحداث الرياضية، كما يتحدث عن العديد من الملفات الهامة على الساحة، ويستضيف كذلك العديد من النجوم والمسؤولين في قطاع الرياضة.

 

موعد عرض برنامج الكابتن

يذاع البرنامج يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

برنامج الكابتن أحمد حسن قناة دي ام سي الأهلي الزمالك

الأكثر قراءة

بث مباشر لمباراة البرازيل ضد تشيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

زادت رغم "خليها تعفن"، ارتفاع جديد يضرب أسعار اللحوم بالأسواق

سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يطالب بنقل قوات "اليونيفيل" بجنوب لبنان لمسافة 5 كيلومترات

ضحايا حفل تايلور سويفت، أول زيارة علنية للأميرة كيت بعد إنهائها العلاج الكيميائي

أسعار الأعلاف والحبوب، كسب العباد يرتفع 1700 جنيه بالأسواق

بعد سيطرة الجيش، مسؤول يكشف عدد العائدين السودانيين من مصر إلى بلادهم يوميا

تفاصيل حلقتي الأحد والإثنين من "الكابتن" على dmc

ريمونتادا قاتلة، البرازيل تحول تأخرها بالفوز 2-1 على تشيلي (فيديو)

منوعات

المزيد

"إير فرانس" تحقق في تحليق إحدى طائراتها فوق العراق خلال الهجوم الصاروخي الإيراني

طلب غريب من مسؤولة أمريكية لسكان المناطق المهددة بالإعصار

طائرة تركية تهبط اضطراريا في أمريكا بعد وفاة قائدها

تفاصيل مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي بالأردن (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 10-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس 10-10-2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد التوقعات بتلوث الهواء خلال الـ 48 ساعة المقبلة، إجراءات وقائية عاجلة من وزارة البيئة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 11-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 11-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 11 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية