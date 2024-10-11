الجمعة 11 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

من قنا إلى شمال سيناء، الأوقاف تفتتح 12 مسجدا في 8 محافظات، اليوم

المساجد الجديدة،
المساجد الجديدة، فيتو
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 تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري، 16 مسجدًا، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا.


الأوقاف تفتتح 261 مسجدًا من أول يوليو حتى الآن

 ووصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 261 مسجدًا، منها 210 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و51 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12342 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و500 مليون جنيه.

 

خريطة افتتاح المساجد الجديدة 

وجاءت المساجد التي يتم افتتاحها الجمعة المقبل، كالآتي:

 في مديرية أوقاف شمال سيناء تم إحلال وتجديد مسجد الزوايدة، قرية الخربة، مركز بئر العبد، ومسجد الزقازقة، قرية قاطية، مركز بئر العبد، وصيانة وتطوير مسجد عثمان بن عفان، قرية سالمانة، مركز بئر العبد، ومسجد السلام، قرية زارع الخير، مركز العريش.


وفي مديرية أوقاف بورسعيد تم إحلال وتجديد مسجد الصدق، قرية الصدق، جنوب بورسعيد، ومسجد عايد، بحر البقر، جنوب بورسعيد.


وفي مديرية أوقاف دمياط تم إحلال وتجديد مسجد جابر، قرية سيف الدين، الكاشف، مركز الزرقا.


وفي مديرية أوقاف القليوبية تم إحلال وتجديد المسجد الغربي، قرية شلقان، القناطر الخيرية.


وفي مديرية أوقاف الدقهلية تم إحلال وتجديد مسجد أحمد إبراهيم، منشية السيد محمود، مركز دكرنس.


وفي مديرية أوقاف البحيرة تم إحلال وتجديد المسجد القديم، قرية الثالثة دواجن، النوبارية، مركز أبو المطامير، ومسجد قلقيلة،  قرية كوم تروجي، زاوية صقر، مركز أبو المطامير.


وفي مديرية أوقاف الجيزة تم إنشاء مسجد عمر بن الخطاب، قرية الخلفاء الراشدين، قطاع 1، منطقة 800 فدان، مدينة 6 أكتوبر، ومسجد الفردوس، كفر أبو حميدة، شارع المنحر أمام شركة الكهرباء، كرداسة.


وفي مديرية أوقاف قنا تم إحلال وتجديد مسجد أحمد عبد الرحمن، عزبة علام،  قرية القمانة، مركز نجع حمادي، وصيانة وتطوير مسجد العمدة، عزبة البوصة، الكرنك، أبو تشت، ومسجد آل فراج، العسيرات، فرشوط.

 

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