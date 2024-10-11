لنشر الفكر الوسطي المستنير، الأوقاف تطلق 5 قوافل دعوية للواعظات، اليوم
تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 5 قوافل دعوية للواعظات بمديريات أوقاف: «القاهرة – أسيوط – سوهاج – بني سويف – الإسكندرية».
قوافل وزارة الأوقاف اليوم الجمعة
وقالت وزارة الأوقاف، إن هذه القوافل تأتي في إطار نشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي لكافة مظاهر التراجع القيمي والأخلاقي في المجتمع، وذلك في إطار عناية الأوقاف بالمرأة عمومًا والواعظات على جهة الخصوص.
وتنطلق واعظات الأوقاف في طول مصر وعرضها محملات بالنور والخير والهدى والعلم والحكمة والبصيرة والسداد، وبكل قيم وأخلاق النبوة، منبهين على دور المرأة في بناء الوعي الديني، وبناء الوعي الثقافي، ومؤكدين أهمية دورها في خدمة المجتمع، وبناء الأسرة وتنشئة الطفل، وتعزيز قيم التسامح والتعايش.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.طية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار.