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أخبار مصر

لنشر الفكر الوسطي المستنير، الأوقاف تطلق 5 قوافل دعوية للواعظات، اليوم

واعظات الأوقاف، فيتو
واعظات الأوقاف، فيتو
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تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 5 قوافل دعوية للواعظات بمديريات أوقاف: «القاهرة – أسيوط – سوهاج – بني سويف – الإسكندرية».

 

قوافل وزارة الأوقاف اليوم الجمعة

وقالت وزارة الأوقاف، إن هذه القوافل تأتي في إطار نشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي لكافة مظاهر التراجع القيمي والأخلاقي في المجتمع، وذلك في إطار عناية الأوقاف بالمرأة عمومًا والواعظات على جهة الخصوص.

وتنطلق واعظات الأوقاف في طول مصر وعرضها محملات بالنور والخير والهدى والعلم والحكمة والبصيرة والسداد، وبكل قيم وأخلاق النبوة، منبهين على دور المرأة في بناء الوعي الديني، وبناء الوعي الثقافي، ومؤكدين أهمية دورها في خدمة المجتمع، وبناء الأسرة وتنشئة الطفل، وتعزيز قيم التسامح والتعايش.

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