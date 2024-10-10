عبد الحليم علام يشارك في تكريم المتفوقين من أبناء المحامين بالمحلة الكبرى

شارك عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، في احتفالية تكريم المتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة من أبناء المحامين بالمحلة، والتي نظمتها النقابة الفرعية بمقر نادي المحامين، بحضور عبد المجيد هارون عضو مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.

وقدم نقيب المحامين التهنئة إلى أولياء الأمور من المحامين على تفوق أبنائهم، معبرًا عن فخره بهذا التفوق الذي هو ثمرة جهد الآباء طوال العام

وعن تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال سيادته إن أولى الإجراءات التي اتخذتها النقابة كانت الدعوة لاجتماع مشترك بين النقابة العامة والنقباء الفرعيين وتم إصدار بيان هز الشعب المصري حينها.



واستكمل: «ذهبنا لحضور مناقشات اللجنة التشريعية وتم تقديم مذكرة للجنة تتضمن تعديل أكثر من 21 مادة منها ما هو متعلق بالحريات ومنها ما هو متعلق بعمل المحامين».

وتابع: «لأول مرة في التاريخ يكون النقيب العام هو ممثل النقابة على منصة التشريع بالبرلمان، مشيرًا إلى أنه خلال المناقشات تم التمسك بكافة الحقوق الواردة في الدستور وقانون المحاماة، ولم يتم التنازل عن أي حق من حقوق المحامين، واستجابت اللجنة لمطالبنا».

وأكد نقيب المحامين، أنه لا يمكن لنقابة بحجم نقابة المحامين أن تصطدم بجهات أخرى دون أي فائدة أو مكاسب حقيقية، وكان هناك أيادي تسعى لإحداث وقيعة بيننا وبين أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان، ولكننا نجحنا في الخروج بالتعديلات التي يتمناها المحامين دون الاصطدام بأي أحد.

وأشار نقيب المحامين، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للتشريع داخل البرلمان بمجرد الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب خلال الأسبوع المقبل، ويجب على نقابة المحامين أن تؤدي دورها في التشريع فلا يمكن أن يخرج تشريع متعلق بالمحامين دون أن يمر علينا.

وأشاد النقيب العام باصطفاف المحامين والنقابات الفرعية خلف النقابة العامة حتى الانتهاء من التعديلات.

وعن زيادة المعاشات، أكد نقيب المحامين أن زيادة المعاشات كانت ولا زالت على رأس أولوياته وأنه سبق وأن أصدر قرارًا بتطبيق زيادة دورية في المعاشات بنسبة 5% لكل المستحقين، كما دعا للجمعية العمومية لزيادة المعاشات بحد أقصى أربعة آلاف جنيه وأدنى ألفين، ولكن تم الطعن عليها ووقفها، وفي انتظار تقرير المفوضين حتى يصدر حكم نهائي من محكمة الموضوع بالقضاء الإداري لعقد الجمعية العمومية لتفادي الطعن عليها مرة اخرى.

ولفت نقيب المحامين، إلى أن النقابة بصدد توقيع بروتوكول مع وزير الصحة خلال الأسبوع المقبل لإقرار منظومة علاج تليق بالمحامين وأسرهم يتعامل فيها المحامي بالبطاقة الصحية الخاصة به، لضمان وصول الخدمة الصحية لمستحقها فعليًا.

وعن تطوير نادي المحامين بالمحلة الكبرى، أكد نقيب المحامين أنه بمجرد الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب سيتم طرح مناقصة لتطوير ورفع كفاءة نادي محامي المحلة رفقة عدد من أندية المحامين الأخرى لتكون لائقة ومشرفة للسادة المحامين وأسرهم.

وفي ختام الحفل أهدى أعضاء مجلس نقابة محامي المحلة درع النقابة الفرعية للنقيب العام تقديرًا لجهوده في خدمة المحاماة والمحامين.