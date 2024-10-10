إصابة طالبة في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي ، للتعرف علي سبب انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة سكنية بمنطقة البدرشين بالجيزة، ما أسفر عن إصابة طالبة.

وكشفت المعاينة، أنه أثناء قيام الطالبة بتجهيز وجبة الغداء حدث تسرب غاز وانفجار بالاسطوانة،

انفجار أسطوانة بوتاجاز



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة البدرشين يفيد إصابة طالبة بحروق بسبب انفجار أسطوانة غاز وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.