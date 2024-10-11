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الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية على هذه الطرق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على مناطق من شمال وسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية. 

حالة الطقس غدًا الجمعة 11-10-2024 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدا الجمعة 11-10-2024 في محافظة الفيوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم الجمعة، حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء. 

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء. 

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  23

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 22

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 18

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:22
 

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