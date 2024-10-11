تعديل تشغيل الخط الثالث للمترو بسبب مباراة مصر وموريتانيا

يشارك مترو الخط الثالث فى حملة دعم مشجعي منتخب مصر في مباراته أمام منتخب موريتانيا، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، وذلك من خلال تقليل زمن التقاطر بين القطارات على الخط الثالث ليصبح 5 دقائق بين كل قطار والثانى.

نص الإعلان الرسمى للشركة

وقال بيان للشركة: “إن منتخب مصر سيلعب ضد منتخب موريتانيا الجمعة ١١ أكتوبر في استاد القاهرة الدولي”.

ودعت الشركة المشجعين إلى ركوب الخط الثالث للمترو قائلة “اركب الخط الأخضر الثالث واوصل محطة الاستاد في أسرع وقت علشان تلحق المباراة، هيتوفر قطار كل ٥ دقائق ابتداءً من الساعة ٣ مساءً حتى الساعة ٦ مساءً ومن ٩ مساءً حتى ١١ مساءً! خلّي بالكوا اللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والثاني هيكون ١٠ دقائق. فريق خدمة العملاء في المحطات جاهز لاستقبالكم بترتيبات خاصة لتسهيل حركتهم ودخولكم وخروجكم من المباراة. استمتعوا بالمباراة مع الخط الأخضر الثالث!".