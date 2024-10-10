الخميس 10 أكتوبر 2024
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مستشفى مصر للطيران ينظم ندوة توعوية للعاملات ضمن مبادرة "بداية"

مستشفى مصر للطيران
مستشفى مصر للطيران ينظم ندوة توعوية
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نظم مستشفى مصر للطيران ندوة توعوية تحت عنوان "Closing the gap – ملء الفجوة" وهى تعد جزء من مبادراتها التوعوية الموجهة للعاملين في قطاع الطيران المدني، في ضوء سلسلة المبادرات المحلية والعالمية التي تركز على تحسين صحة الأسرة المصرية. 

مستشفى مصر للطيران ينظم ندوة توعوية للعاملات بقطاع الطيران المدنى 

ويأتي ذلك فى ضوء استكمال مشاركة وزارة الطيران المدني وشركاتها وهيئاتها التابعة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تم إطلاقها تحت رعاية وبتوجيهات رئيس الجمهورية. 

يأتي ذلك في اٍطار اهتمام المبادرة بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل، حيث ترتكز ايضا على بناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة، بالإضافة إلى رفع مجالات الوعي الأسري والمجتمعي لديه.

هذا وقد ركزت الندوة على تحسين فرص استكمال الرضاعة للأم العاملة حتي يتسنى لها هي وطفلها بعبور هذه المرحلة العمرية بأقصى درجات الاستفادة حرصا على صحة كل منهما  لنقدم للمجتمع طفل اكثر صحة وأقوى مناعيًا، وتمثل مشاركة المستشفي ضمن برنامج المبادرة في إطار حرص وزارة الطيران المدني على دعم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تحسين النظام الصحي وتعزيز صحة المواطن المصري ورفع مجالات الوعي والأسري والمجتمعي لديه، وتم تسليط الضوء على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

حيث قدمت الندوة كل من الدكتورة جيهان فؤاد، استشاري الرضاعة الطبيعية وعميد معهد التغذية سابقًا، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لصحة الطفل، والدكتورة فيروز عيساوي استشاري الأطفال وحديثي الولادة والرضاعة طبيعية والدكتورة سحر عزت حسني أخصائي الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى مصر للطيران واستشاري دولي الرضاعة الطبيعية.

كما تناولت الندوة أساسيات الرضاعة الطبيعية، مع تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تواجه الأمهات في رحلتهن، واستعراض الفوائد الصحية الكبيرة للرضاعة الطبيعية لكل من الطفل والأم، وكيفية التغلب على الخرافات التي السائدة بين الأمهات بهذا الشأن.

وشارك في الندوة عدد من  العاملات بقطاع الطيران المدني، مما يساهم في تعزيز الوعي والدعم للأمهات العاملات وللمجتمع بأكمله.

جدير بالذكر أن وزارة الطيران المدني، قد شاركت في المبادرة الرئاسية من خلال شركاتها وهيئاتها التابعة ممثلة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية وأكاديمية مصر للطيران للتدريب والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ومستشفى مصر للطيران مما يدعم تقديم خدماتها وبرامجها المتنوعة بهدف تحقيق المنفعة العامة التي تستهدف المواطن المصري الإنسان المصري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة بحيث يشعر المواطن بالمردود ايجابي خلال فترة وجيزة.

 

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