السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بسرقة دراجة نارية من مواطن بالبدرشين

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة متهم بسرقة دراجة نارية من مواطن بالبدرشين في الجيزة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم م. م عاطل، في دائرة قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، قام بسرقة المجني عليه م. ر عن طريق الإكراه بعد إشهار سلاح ناري في وجهه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم اعترض طريق المجني عليه أثناء سيره في دائرة قسم شرطة البدرشين، طالبا منه ترك الدراجة النارية الخاصة به، وحينما حاول الهروب منه، أشهر سلاح ناري “فرد خرطوش” في وجهه، وهدده بالقتل، ما اضطر المجني عليه لترك الدراجة النارية الخاصة به للمتهم فأخذها وفر هاربا.

ووجه للمتهم جريمة حاز وأحرز سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش» دون مسوغ من الجهات المختصة.