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حوادث

قرار جديد ضد سائق لودر متهم بالتسبب في وفاة طفل بكرداسة

متهم، فيتو
متهم، فيتو

استجوبت النيابة العامة بشمال الجيزة سائق لودر متهم بالتسبب فى وفاة طفل بكرداسة، وأمرت بعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له.

 

وقال خلال التحقيقات إنه لم يقصد دهس الطفل، ولكنه أثناء سيره باللودر تفاجأ بوجود الطفل أمامه وحاول تفاديه لكنه فشل، قائلًا: "ما كنتش أقصد".


وكشفت المعاينة أن طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 11 سنة، أثناء لعبه بدراجته الهوائية، صدمه لودر يقوده شخص يبلغ من العمر 16 سنة، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

 

مصرع طفل تحت عجلات لودر يقوده مراهق بالجيزة

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد وقوع حادث ومصرع طفل بكرداسة.

 

وتبين أن طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 11 سنة، أثناء لعبه بدراجته الهوائية، صدمه لودر يقوده شخص يبلغ من العمر 16 سنة، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

 

وتم ضبط السائق، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

 

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الطب الشرعي شمال الجيزة غرفة النجدة بمديرية امن الجيزة مديرية أمن الجيزة

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