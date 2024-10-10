كانت تحمل رضيعتها، إحالة المتهم بقتل زوجته في الإسكندرية إلي الجنايات

أحالت نيابة ثانٍ المنتزه في الإسكندرية، واقعة قتل زوج لزوجته طعنًا بسلاح أبيض "سكين"، وهي تحمل رضيعتها، إلي محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات ارتكاب المتهم "م.أ.ر"، للحادث أثناء استقلالهما سيارة في الشارع، وكانا في طريقهما عائدين من زيارة أسرته بمدينة كفر الدوار، وذلك عقب جلسة صلح بينهما جراء الخلافات العائلية.

وأوضحت التحقيقات، أن مشادة كلامية كانت وقعت بين الزوجين في منزل أسرته ولم تكن الأولى، إذ سبقتها مشاجرة وخلافات دائمة بينهما، وصلت إلى تعدي المتهم على زوجته بالضرب أكثر من مرة، ما دفعها لطلب الطلاق، لكن المتهم أقنعها بالعودة له ونسيان الخلافات، وطلب منها التوجه معه لزيارة أسرته في مدينة كفر الدوار لإعادة الأمور لطبيعتها مع عائلته.

ولفتت التحقيقات، إلى أنه وما أن استقل الزوجان وابنتهما سيارة مرت مصادفةً من أمامهما، لدى وقوفهما على جانب الطريق، ومع اقتراب السيارة من طريق 45 في منطقة ثانٍ المنتزه، أخرج المتهم "سكين" من بين طيات ملابسه، وسدد لزوجته "ي.ع"، 28 عامًا، 4 طعنات في جانبها ورقبتها، حيث كان يجلس الـ3 في المقعد الخلفي من السيارة.

وجري إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات تمهيدا لنقديمه الي المحاكمة.

وكانت قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام شخص بقتل زوجته.

وانتقل ضباط مباحث القسم الي مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة المجني عليها ياسمين.ع، 28 سنة، مصابه بـ4 طعنات أحدهما في الرقبة، وأن وراء الواقعة المتهم محمد.ا.ر.، زوجها.

وتوصلت التحريات لحدوث خلافات زوجيه بين المتهم وزوجته على إثرها قام بطعنها عدة طعنات بسلاح أبيض أودت بحياتها، وذلك في أثناء حملها لرضيعتها التي تبلغ من العمر عام ونصف، تم إلقاء القبض علي المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة التحقيقات.

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