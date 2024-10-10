أبطال مدرسة رمسيس ويصا واصف ضيوف "معكم منى الشاذلي" غدًا

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي أبطال مدرسة رمسيس ويصا واصف بالحرانية، خلال برنامجها "معكم" الذي تقدمه يوم غد الجمعة على قناة "ON".

يحل كل من سوزان ويصا -ابنة المهندس رمسيس ويصا واصف ومديرة المركز، وإكرام نصحي مدير المركز ونانسي كمال مخرجة فيلم "مدرسة أبدية" ضيوفًا على البرنامج،

يتحدث "نصحي" عن دور المدرسة في توطين صناعة النسيج في القرية وكيف غيرت فلسفته حياة عدد كبير من أهالي القرية.



وتشارك ‎سوزان رمسيس ويصا واصف الجمهور ذكريات شخصية مع والدها، الفنان رمسيس ويصا واصف، الذي يعتبر من أبرز رواد العمارة والفن التشكيلي في مصر، وستتحدث عن تأثير فلسفته على عمل المركز وأفكاره التي تجاوزت الأجيال، كما تكشف عن أهمية الحفاظ على التراث الفني للقرية وكيف تتواصل العائلات جيلًا بعد جيل مع هذا الفن التقليدي.

حكايات من داخل مركز رمسيس واصف

كما تضم الحلقة حكايات من فنانات وفناني المركز الذين تحدثوا عن تفاصيل وحكايات وذكريات عاشوها داخل مركز رمسيس ويصا واصف.