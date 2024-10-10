الخميس 10 أكتوبر 2024
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حوادث

النيابة تحقق في حادث سقوط سيارة بترعة الجيزاوية بالبدرشين

النيابة تحقق في حادث
النيابة تحقق في حادث سقوط سيارة بترعة الجيزاوية

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في حادث سقوط سيارة ميكروباص بترعة الجيزاوية بطريق الطرفاية البطيء دون وقوع إصابات في الأرواح.

وكشفت المعاينة الأولية سقوط السيارة بسبب السرعة الزائدة، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات في الأرواح.


سقوط سيارة في الترعة بالجيزة 


تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد سقوط سيارة ميكروباص بترعة الجيزاوية بطريق الطرفاية البطيء، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

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