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رياضة

لحظة مغادرة منتخب مصر بعد نهاية المران الختامي قبل مواجهة موريتانيا (فيديو)

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

أنهى منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني، مرانه الختامي اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة منتخب موريتانيا، غدا الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

ويستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وحدد منتخب مصر السابعة مساء الجمعة المقبل 11 أكتوبر، موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

تصريحات حسام حسن عن مواجهة موريتانيا

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أنه لا يركز على أن يكون تريند، وأنه جاء لمنتخب مصر من أجل العمل بإخلاص واجتهاد، وكل هدفه إسعاد جماهير مصر.

المدير الفني للمنتخب الوطني قال في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس، قبل مواجهة منتخب موريتانيا غدا الجمعة، بتصفيات أمم أفريقيا 2025: هنشتغل مهما كانت الظروف والتحديات، مصر هي من قادت الكرة الأفريقية وساعدت في تأسيس الاتحاد الأفريقي لذلك يجب أن تستعيد مكانتها في ريادة القارة السمراء.

وأضاف: “ما يحدث في منتخب مصر لا أسميه إحلال وتجديد ولكن أسميه تواصل أجيال.. أنا قادر وعندي الجرأة إني اشتغل مع العناصر الصاعدة وإن شاء الله أعمل بيهم نتائج كويسة، وكل الماتشات القادمة خارج مصر لو مكسبتش يبقى مخسرش وأنا شغال على كدا”.

وتابع حسام حسن: في ناس بتقلل من مجهودنا بيقولو في الفضائيات إن منتخب مصر ضمن التأهل خلاص وهذا الكلام غير صحيح ومردوده خطير على لاعبي منتخب مصر.. أتمنى الناس ترحمنا شوية في تحليل الفرق المنافسة ويجب أن يعمل الجميع على دعم الفريق وعدم التقليل منه.

 

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