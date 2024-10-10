الخميس 10 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

نص بيان مصر وإريتريا، السيسي وأفورقي يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس أفورقي العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية. 

وعقب اللقاء أصدرت مصر وإريتريا بيانًا مشتركًا، فيما يلي نصه:

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الإريترية أسمرة، تلبيةً لدعوة من الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"وكان الرئيس الإريتري أسياس أفورقي على رأس مستقبلي الرئيس السيسي.

وتأتي الزيارة تلبيةً لدعوة من أخيه الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"، حيث ستتناول الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة
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الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي

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