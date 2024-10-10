بعد النجاح الكبير لـ "العباقرة مدارس"، انطلاق الموسم الـ 15 على "الحياة"

بدأت قناة "الحياة" اعتبارًا من يوم الخميس 3 أكتوبر، في عرض الموسم الخامس عشر من برنامج "العباقرة مدارس" من تقديم الروائي عصام يوسف.

وحقق برنامج "العباقرة مدارس" منذ انطلاقه، نسبة نجاح ومشاهدة مميزة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال المواسم المتلاحقة من البرنامج، ويهتم البرنامج بأبناء المدارس من المتفوقين والموهوبين، كما يُقدِّم نماذج مضيئة ومميزة منهم.

منافسة قوية

وتشهد حلقات البرنامج منافسة قوية في إطار تثقيفي وترفيهي بين المتسابقين.

ويمنح الموسم الخامس عشر من "العباقرة مدارس" جرعة ثقافية للمشاهدين، في الوقت الذي يعمل فيه على تشجيع الاهتمام بتحصيل العلوم والمعارف وزيادة المعلومات العامة لكل من المتسابقين والمشاهدين على حدٍ سواء.

"العباقرة مدارس" يُعرض أيام الأربعاء والخميس والجمعة الساعة السادسة مساءً.