إحالة عاطل بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بإحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، عثر بحوزته علي مخدر الحشيش بالجيزة، بقصد الاتجار في الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن العنصر الإجرامي وبحوزته 14,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش بقصد الاتجار، كما عثر بحيازته مبالغ مالية حصيلة تجارته المشبوهة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء سامح الحملي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من القاء القبض على عاطل بحوزته 14.500 كيلو من مخدر الحشيش بالجيزة تم تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.