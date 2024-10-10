الخميس 10 أكتوبر 2024
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حوادث

التحقيق في سقوط عاطل من أعلي كوبري بالعجوزة

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في إصابة عاطل بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بعد أن اختل توازنه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان تحت تأثير حالة سُكر، حيث سقط من أعلى كوبرى ناهيا بدائرة قسم شرطة العجوزة في محافظة الجيزة.

 

إصابة عاطل سقط من كوبري بالجيزة


تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، اللواء هاني شعراوي، يفيد بسقوط عاطل من أعلى كوبري ناهيا بمحافظة الجيزة.

وعلى الفور، انتقل رئيس مباحث العجوزة، المقدم أحمد فاروق، والقوة المرافقة له، إلى مكان الواقعة، وتبيّن أن “أ.ح” (33 عامًا)، كان في حالة سكر، وأثناء سيره أعلى الكوبرى اختل توازنه وسقط ما تسبب في إصابته، ليتم تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتحرّر محضر بالواقعة، كما تولت النيابة التحقيق.

 

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رئيس مباحث العجوزة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة نيابة الجيزة

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