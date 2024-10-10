الزناتي: على أوروبا السعي لوقف التوترات بالمنطقة والصراع ليس في صالح الشعوب

أكد الكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية، أن رفع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر لمرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والذى تم توقيعه فى يناير الماضي هو أمر شديد الأهمية؛ عل اعتبار أن مصر في الدولة الوحيدة في المنطقة التى تم اختيارها من الاتحاد لرفع العلاقات الأوروبية معها، وهو ما يؤكد المكانة الخاصة التي توليها أوروبا لمصر.



زيارة الوفد الأوروبي لمصر

وأضاف خلال كلمته بالحوار المفتوح التي أنظمة لجنة الشئون الخارجية والعربية بالنقابة، مع السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوربي في مصر، مساء اليوم الخميس،:" من بعدها جاءت زيارة الوفد الأوروبى إلى مصر، في مارس الماضى فى أعقاب الاتفاق إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية، ومعها رؤساء وزراء دول بلجيكا، وإيطاليا واليونان، لتقدم رسالة دعم قوية وتأكيد على المكانة المحورية لمصر باعتبارها ركيزة لأمن واستقرار المنطقة وبوابة للقارة الأفريقية".



المجالات التنموية

وأكد «الزناتي» أن هذا اللقاء يأتى للاستماع إلى وجهة النظر الأوروبية في سبل التعاون مع مصر، على الجانب الاقتصادى حيث ترتبط مصر مع الاتحاد الأوروبي بمجموعة من الاتفاقات الاقتصادية المهمة، التي تشمل العديد من المجالات التنموية والاقتصادية، كما أن الاتحاد الأوروبي يعد واحدًا من أهم الشركاء التجاريين لمصر.



أما على المستوى السياسى، قال:" فإننا نتطلع أن تقوم دول الاتحاد الأوربى بدور واسع لضمان الاستقرار فى المنطقة وعدم التحيز لأية أطراف على أطراف أخرى لأسباب غير موضوعية".

وأشار الزناتى إلى أن الدول العربية تواجه الكثير من المخاطر، وأن المنطقة فى توترات شديدة للغاية، ربما تذهب بالعالم إلى حرب عالمية جديدة، وبما أن لأوربا صوتًا مهمًا فى هذا العالم، فعليها أن تسعى معنا لوقف هذه التوترات وهذا الصراع الذى لن يكون أبدًا لصالح الشعوب كلها.



من هنا تحاول لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين أن تفتح مثل هذه الحوارات الإيجابية، بين الشعوب من خلال مسئوليها الرسميين، لطرح كافة الرؤى بشكل راق وموضوعى ولنستمع إلى بعضنا البعض ربما تأتى هذه الحوارات بما يفيد شعوبنا قبل مسئولينا ومؤسساتنا الرسمية، من هنا يأتى اللقاء مع السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوربى فى مصر، لنستمع له ولرؤيته فى هذا الشأن.

وأكد الزناتى على ضرورة أن تعمل أوربا على وقف الاعتداءات التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد الضحايا الفلسطينيين الأبرياء، فلا أحد يمكنه قبول أن يذهب عشرات الآلوف من الأطفال والسيدات وكبار السن ضحايا لآلة حرب غير عادلة.

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