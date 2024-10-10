الخميس 10 أكتوبر 2024
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حوادث

حجز عاطل بتهمة النصب على مواطنين وإيهامهم بالسفر للخارج في الهرم

حجز المتهم، فيتو
حجز المتهم، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في اتهام عاطل بالنصب علي عدد من الأشخاص بتوفير تذاكر سفر لهم، واستولى منهم على مبالغ مالية، فى منطقة الهرم.

 

وأمرت النيابة بحجز المتهم 24 ساعة علي ذمة التحريات، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

 

القبض علي عاطل بتهمة النصب

 

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تفيد تورط عاطل فى النصب على عدد من الأشخاص، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بحجة توفير تذاكر سفر لهم.

 

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم بمنطقة الهرم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

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