رئيس مجلس الدولة يبحث التعاون مع المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي

استقبل المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، نادر محمد المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي، والوفد المرافق له، بمقر الديوان العام لمجلس الدولة بالدقي، وبحضور المستشار محمود أبو الدهب - الأمين العام لمجلس الدولة والأمناء العموم المساعدين المعنيين، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس الدولة ومجموعة البنك الدولي ومتابعة التعاون المثمر والقائم، وبحث سبل التعاون المستقبلي.

رئيس مجلس الدولة يرحب بالحضور ويشيد بالمجهودات

ورحب رئيس مجلس الدولة، بالحضور مشيدًا بالمجهودات المبذولة من قبلهم نحو تعزيز وتفعيل التعاون القائم بين مجلس الدولة والبنك الدولي.

وقد تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون التي تتضمن العديد من المجالات المختلفة وتنصب لصالح بيئة العمل للقضاة، بما في ذلك دعم القدرات والتدريب لهم، وغيرها من المجالات المختلفة.

ومن جانبه، ثمن المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي، جهود مجلس الدولة في السعي لبناء هذا التعاون، وتفعيل كل يحقق ارتقاء لقضاة مجلس الدولة في بيئة عملهم، وتطلعه لمزيد من التعاون المشترك.

وأعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره لضيوفه الكرام، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.