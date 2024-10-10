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ثقافة وفنون

وزير الثقافة يُهنئ طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية عقب فوزهم بـ 11 جائزة

طلاب المعهد العالي
طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، فيتو

أعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن فخره واعتزازه بالنجاح الكبير الذي حققه طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية في مهرجان ظفار الدولي للمسرح، حيث تمكن عرض "الشغل والجواز" من حصد 11 جائزة مختلفة، متفوقًا على 35 عرضًا من مختلف الدول.

وقال الوزير: "هذا الإنجاز المشرف يؤكد على مكانة مصر الرائدة في مجال الفنون المسرحية، ويعكس جهود الدولة في دعم الشباب الموهوبين، وتوفير الفرص لهم للتألق على المستوى الدولي"، مشيرًا إلى أن عرض "الشغل والجواز" ليس مجرد عمل فني متميز، بل يحمل رسالة إنسانية عميقة أثرت في قلوب الجمهور والنقاد على حد سواء".

وأضاف هنو، إن هذا النجاح هو حافز لجميع الفنانين المصريين، ويؤكد على أهمية الاستثمار في الثقافة والفنون لبناء مجتمع أكثر إبداعًا.

جدير بالذكر أن "مهرجان‎ ‎ظفار الدولي‎ ‎للمسرح"، في دورته الأولى، أقيم بسلطنة ‏عمان، تحت رعاية مروان بن تركي ال سعيد، محافظ ظفار، والدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي، وزير الإعلام، ونظمته بلدية ظفار، بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، والجمعية ‏العمانية للمسرح، خلال الفترة من 2 إلى 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة 350 فنانًا ‏وفنانة من 50 دولة من خلال 35 عرضًا مسرحيًا.‏

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