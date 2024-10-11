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أخبار مصر

المديريات تشدد على المدارس بضرورة منع وجود الباعة الجائلين حول المدارس وتكثيف النظافة

طلاب المدارس، فيتو
طلاب المدارس، فيتو

شددت مديريات التربية والتعليم على جميع المدارس بضرورة تطبيق القرارات الوزارية الجديدة والاهتمام بالتسجيل اليومي للغياب خلال العام الدراسي الحالي 2024-2025.

 

ونبهت المديريات التعليمية على جميع المدارس بضرورة تكثيف أعمال النظافة داخل المدرسة وخارجها ومنع وجود الباعة الجائلين حول المدارس، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامة الطلاب.


العام الدراسي الجديد 2025

وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

 

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

وبدأ الفصل الدراسي الأول ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥. 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

 

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العام الدراسي الجديد 2025 مديريات التربية والتعليم العام الدراسي الجديد

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