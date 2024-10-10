محافظ أسوان يتابع انتظام حركة التجارة والسفر بميناء قسطل البري (صور)

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على متابعة انتظام حركة التجارة والسفر بالميناء على الحدود المصرية السودانية، واطمئن من المسافرين وسائقى الشاحنات على الإجراءات والتسهيلات التى يتم تقديمها لهم فى حركة السفر والوصول، جاء ذلك أثناء زيارته الميدانية لميناء قسطل البرى.

جولة تفقدية فى ميناء قسطل

كما استمع المحافظ خلال زيارته للميناء برفقة اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، وسيد سعدى رئيس المدينة، فضلًا عن القيادات التنفيذية المعنية لشرح تفصيلى عن ميناء قسطل من العميد سامح لبيب مدير الميناء، والخدمات التى يتم تقديمها للوافدين من دولة السودان الشقيقة باعتباره أحد أهم المنافذ البرية التي تم إنشاؤها لزيادة حجم التبادلات والحركة التجارية للأسواق الأفريقية، وتم افتتاح منفذ قسطل في عام 2015 بتكلفة، وصلت لنحو 76 مليون جنيه على مساحة 60 ألف م2.

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال أن وجود الموانئ البرية بقسطل وآرقين يساهمان فى إحداث نقلة كبرى لدفع حركة التبادل التجاري على الجانب الأفريقى، كما سيفتح معه أسواق جديدة للصادرات المصرية، وتسهيل حركة السفر والتجارة.

وأشار إلى أن هذه المنافذ ساهمت فى إتاحة الفرصة للوافدين من دولة السودان أثناء الأحداث الأخيرة للدخول إلى مصر في ظل حالة الأمن والأمان والإستقرار الذى تمتلكه كنانة الله، وهو ما ساهم فى رعايتهم وتقديم مختلف أوجه الدعم لتخفيف المعاناة عنهم.