الخميس 10 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير كورنيش البر الغربي والممشى الزجاجي بالأقصر (صور)

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء في الاقصر
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 تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال زيارته لـ محافظة الأقصر اليوم؛ أعمال تطوير كورنيش البر الغربي، ومنطقة المطاعم، والممشى الزجاجي، حيث كان فى استقبالهم، المهندس أسعد مصطفى، مدير المشروع بجهاز تعمير البحر الأحمر، والدكتور أحمد عواد، استشاري المشروع.


وفي مستهل الجولة استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، الذي استعرض المخطط العام لتصميم وتطوير كورنيش الأقصر بالبر الغربي، مشيرًا إلى أن فكرة التصميم اعتمدت على تهيئة مرسي نهر النيل الرئيسي المواجه لمعبد الأقصر بالبر الغربي، بشكل عمراني يجعله أكثر جاذبية للسائحين والزائرين، فضلا عن اعتبار هذا المرسي هو بوابة العبور للبر الغربي عبر نهر النيل الخالد، مع اتاحة ساحة رئيسية مركزية يحيط بها مجموعة من الأنشطة التجارية والترفيهية، والتي تُمثل مُلتقي يبدأ من خلاله رحلة البر الغربي تجاه المعالم السياحية التاريخية المتواجدة به، والتي منها وادي الملوك والملكات، ومعبد حتشبسوت، ومعبد الرامسيوم.

من جانبه، أشار الدكتور  أحمد عواد، استشاري المشروع، إلى أن أعمال التطوير تُنفذ على مرحلتين، الأولى: تتمثل فى إنشاء 11 بازارا سياحيا، ومسرح مكشوف تصل سعته إلى 350 فردا، هذا فضلا عن إنشاء مسارات مشاة واستراحات، ومسارات للدراجات، وإنشاء ممشى زجاجي بطول 40 مترا داخل نهر النيل، وكذا إنشاء 2 مطعم ونافورة مضيئة، بالإضافة إلى إنشاء عدد 2 مرسى عائم، وتطوير ورفع كفاءة موقف القرنة، وتنفيذ بوابات إليكترونية، ورفع كفاءة المسجد القائم لخدمة الأهالي بالمنطقة.

 

وأضاف: تتضمن المرحلة الثانية من المشروع العمل على رفع كفاءة موقف الأتوبيسات والدواب على مساحة 6000م2، وإنشاء 10 محلات وبازارات، وإنشاء 3 ورش حرفية للمنتجات اليدوية، وإنشاء مسجد سعة 250 مصلى، واستكمال تطوير الكورنيش، وإنشاء مسارات مشاة وبرجولات، وتأسيس وتمهيد ورفع كفاءة الطرق المحيطة بالمشروع.
 

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محافظة الأقصر اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كورنيش البر الغربي الممشى الزجاجي

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